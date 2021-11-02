كشف اليوم الثلاثاء، الاتحاد البوركينابي لكرة القدم عن موعد الكشف عن قائمة اللاعبين المعنيين بمواجهة النيجر والجزائر، لحساب الجولة الخامسة والسادسة من تصفيات مونديال قطر 2022.

وحسب الصفحة الرسمية للاتحاد البوركينابي على الفايسبوك فإن المدرب " كامو مالو" سيعلن عن قائمته يوم الخميس القادم على الساعة التاسعة صباحا.

ويلعب منتخب " الخيول" أمام النيجر في الثاني عشر من نوفمبر الجاري، ليختم سلسلة لقاءاته التصفوية أمام الجزائر يوم السادس عشر من الشهر ذاته بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة في لقاء حاسم ومصيري للمنتخبين.