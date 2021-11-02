أسعف أعوان الحماية المدنية لولاية تبسة، اليوم الثلاثاء، طفلا سقط بمجرى وادي بحي الجرف بمدينة تبسة.

وأفادت خلية الإعلام والاتصال لذات الهيئة في بيان عبر صفحتها على الفايسبوك، ان الوحدة الرئيسية الشهيد حشاني بتبسة، تدخلت اليوم لأجل إسعاف وتحويل طفل يبلغ من العمر حوالي 13 سنة، سقط بمجرى الوادي (مدخل وادي الناقص بحي الجرف بتبسة) بعلو حوالي ثلاثة أمتار.

وأضاف البيان أن أعوان الحماية المدنية قدموا الإسعافات الأولية للطفل في عين المكان وتحويله إلى مصلحة الاستعجالات الطبية والجراحية الدكتور بوطرفة يوسف بالجرف في تبسة.