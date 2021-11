Les services de l'office national de météorologie ont annoncés aujourd'hui mardi de fortes précipitations partiellement accompagnées d'orages et de vents violents sur plusieurs wilayas de l'ouest et du centre du pays, dès 06h00 du matin de la journée de mercredi, et ce, jusqu'à 23h00, dans un bulletin météo spécial qui concernera principalement les wilayas de Oran, Mascara, Mostaghanem, Relizane, Chlef, Tipaza, Ain Defla, Tissemsilt, Médea, Blida, Alger, Boumerdes, Bouira et Tizi Ouzou, avec une pluviométrie prévue estimée entre 20 et 40mm localement

Les vents pour leurs part atteindront une vitesse de 50 km/h, et iront jusqu'à atteindre les 60 km/h, aujourd'hui mardi, sur les régions du sud ouest du pays. Une activité venteuse qui provoquera notamment des tempêtes de sable d'une vitesse de 40 à 50 km/h sur les wilayas sud ouest et désertiques du pays.