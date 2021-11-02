تمكن عناصر فرقة مكافحة المخدرات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تلمسان من حجز كمية معتبرة من المشروبات الكحولية.

تمت العملية إثر استغلال معلومات مفادها قيام أحد الأشخاص بتخزين كمية معتبرة من المشروبات الكحولية بدون رخصة لغرض البيع، بعد التأكد من المعطيات، بالتنسيق مع نيابة الاختصاص، قامت قوات الشرطة بمداهمة مكان النشاط الإجرامي الذي أسفر عن حجز كمية من المشروبات الكحولية قدرت بـ 4588 وحدة من مختلف الأنواع مع توقيف شخص مشتبه فيه ضالع في القضية، ليتم تحويل المحجوزات إلى مقر الأمن وبعد استكمال إجراءات التحقيق تم تقديم المشتبه فيه أمام العدالة.