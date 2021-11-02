شارك مجلس الامة في لقاء مع ممثلين عن الاتحاد الإفريقي وإدارة البرلمان الافريقي اليوم الثلاثاء لبحث موضوع انتخاب رئيس جديد للبرلمان الإفريقي، حسب ما افاد به بيان لمجلس الامة.

وأوضح المصدر ذاته أن السيد حوباد بوحفص، رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني بمجلس الأمة، ورئيس المجموعة الجيوسياسية لشمال افريقيا بالبرلمان الافريقي، شارك عن طريق تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في لقاء مع ممثلين عن الاتحاد الإفريقي وإدارة البرلمان الافريقي لتباحث موضوع انتخاب رئيس جديد للبرلمان الإفريقي، بعد تأجيله بسبب رفع الجلسة المخصصة له خلال دورته الأخيرة التي انعقدت في الفترة من 20 ماي إلى 4 جوان 2021 بميدراند (جنوب إفريقيا).

واستعرض بوحفص موقف المجموعة الجيوسياسية من مبدأ التداول، باعتباره ضرورة "تقتضيها قيم الشراكة والتعاون بين الدول الإفريقية والسعي نحو تساوي الفرص وتجسيد لمبدأ الوحدة والتكافؤ والانسجام في افريقيا"، مقترحا "العمل بمبدأ التداول على جميع المناصب في هذه الهيئة البرلمانية القارية الهامة، انسجاما مع توجه الاتحاد الافريقي وقرارات مجلسه التنفيذي".

كما دعا إلى "ادراج مبدأ التداول في النظام الداخلي للبرلمان الافريقي والمصادقة عليه ليكون منهج عمل رسمي متفق عليه ومعتمد

كوسيلة تنظيمية غير قابلة للنقاش أو التأويل، وذلك من أجل تمكين كافة برلمانات الدول الافريقية من المساهمة في تسيير هذه المؤسسة الافريقية الجامعة".

وذكر البيان أن ثلاث مجموعات جيوسياسية من بين الخمسة المعتمدة من طرف الاتحاد الافريقي، وهي غرب وشرق ووسط افريقيا قد تولت رئاسة البرلمان الافريقي لعدة عهدات، خلافا لمجموعتي شمال وجنوب إفريقيا اللتين لم يسبق لهما تولي رئاسة البرلمان الإفريقي منذ تأسيسه.