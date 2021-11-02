بعث وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة، برسالة تعزية لعائلة الفقيد المجاهد محمد سوكان، لاعب فريق جبهة التحرير الوطني لكرة القدم، الذي وافته المنية صبيحة اليوم الثلاثاء عن عمر ناهز الـ90 سنة، مؤكدا فيها ان برحيله "تكون الجزائر قد فقدت أحد الأسماء الكروية اللامعة لفريق جبهة التحرير الوطني".

وجاء في رسالة التعزية "ببالغ الحزن والأسى، تلقى وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة، نبأ انتقال المجاهد المرحوم محمد سوكان إلى جوار ربه، عن عمر ناهز الـ90 عاما.

وأمام هذا المصاب الجلل، يتقدم الوزير إلى كل أفراد عائلة الفقيد، ورفاقه من المجاهدين والرياضيين، بتعازيه القلبية الخالصة المشفوعة بأصدق مشاعر التضامن والمواساة في مواجهة هذه المحنة الأليمة".

وأضاف ربيقة أنه "برحيل محمد سوكان تكون الجزائر قد فقدت أحد الأسماء الكروية اللامعة لفريق جبهة التحرير الوطني لكرة القدم، وهو الذي ساهم في التعريف بالقضية الجزائرية إبان ثورة التحرير المظفرة، من خلال المسيرة البطولية لفريق جبهة التحرير الوطني، وراجيا المولى العزيز القدير بأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وشامل غفرانه وعميم رضوانه".