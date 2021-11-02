أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان اليوم الثلاثاء بعين تموشنت أن الاتفاقيات التي أمضت عليها دائرته الوزارية مع الشركاء والقطاعات الأخرى والشريك الاقتصادي الخاص تهدف إلى تشغيل خريجي الجامعات.

وأبرز بن زيان خلال زيارة عمل و تفقد إلى ولاية عين تموشنت أن الجامعة الجزائرية تسجل سنويا تخرج 400 ألف طالب وجميع الاتفاقيات التي أمضت عليها وزارة التعليم العالي و البحث العلمي مع كل الشركاء و القطاعات الأخرى والشريك الاقتصادي الخاص تهدف إلى تشغيل خريجي الجامعة، مذكرا بأن الحكومة من خلال مخطط عملها في تطوير الاقتصاد الوطني تهدف إلى تقليص نسبة البطالة.

وفيما ذكر الوزير أن الجامعة تسجل حاليا 1 مليون و 700 ألف طالب، أكد على "ضرورة أن تكون الطلبات الخاصة بفتح تخصصات بيداغوجية جديدة وأيضا فيما يخص البحوث العلمية والمخابر تعتمد على مقاييس جديدة قائمة على مشروع المؤسسة الجامعية الذي يجب أن يرتكز على الانفتاح على المحيط الاقتصادي والاجتماعي والدولي".

وذكر بن زيان أنه "من مهام الجامعة التكوين و البحث و الابتكار الذي تم إضافته في سياق رؤية استراتيجية جديدة يتم العمل بها عن طريق المقاولاتية، حيث لابد للطالب أن يكون خلاقا للثروة في المؤسسة و يساهم في التنمية المستدامة".

وقام وزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال زيارته للولاية بتدشين 2000 مقعد بيداغوجي جديد يضم كليتي العلوم الاقتصادية و التجارية و علوم التسيير و الحقوق, ووجه تعليمات بضرورة استكمال عملية تجهيز ثلاثة مدرجات جديدة سعتها الإجمالية 800 مقعد بيداغوجي أخرى قبل نهاية السنة الجارية.

وبالإقامة الجامعية 2.000 سرير للبنات، أكد الوزير على "ضرورة تجسيد حوكمة في تسيير الإقامات الجامعية و التواصل المستمر مع الطلبة المقيمين و تفعيل آليات سبر الآراء للتعرف على نوعية الخدمات المقدمة لهم داخل الإقامات الجامعية و تحسينها بشكل دوري".