Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a adressé un message de condoléances à la famille du moudjahid Mohamed Soukhane, ancien joueur de l'équipe du FLN, décédé mardi à l'âge de 90 ans, soulignant que le défunt a eu "le mérite, aux côtés de ses camarades, de porter la cause algérienne durant la glorieuse Guerre de libération", indique un communiqué de la Présidence de la République.

"J'ai appris, le cœur plein d'humilité et de résignation à la volonté de Dieu, la nouvelle du décès de la légende du football, ancien joueur de l'équipe du FLN Mohamed Soukhane", a écrit le Président de la République.

"Le défunt, au riche parcours footballistique au sein de grands clubs français, a eu le mérite aux côtés de ses camarades, de porter la cause algérienne durant la Glorieuse guerre de libération, en renonçant aux nombreuses sollicitations. Il a choisi de quitter, avec ses camarades, la France pour se rendre en Tunisie, pays frère où il a créé l'équipe du FLN en 1958, pour élever haut la voix de l'Algérie dans les foras internationaux", a-t-il ajouté.

"En cette douloureuse circonstance, je présente à la famille du défunt ainsi qu'à la famille footballistique mes sincères condoléances et mes profonds sentiments de compassion, priant le Tout Puissant d'accueillir le défunt dans Son vaste paradis et d'assister les siens en cette pénible épreuve. A dieu nous appartenons et à Lui nous retournons", conclut le Président de la République.