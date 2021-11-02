أفادت اليوم الجمعية الوطنية للتجار و الحرفيين بالسماح لأصحاب قاعات الحفلات بمزاولة نشاطاتهم و ذلك مع احترام قواعد وإجراءات الوقاية والالتزام بالبروتوكول الصحي

و جاء في بيان للجمعية، تلقت "الخبر" نسخة منه : "مع الصعوبات التي يعاني منها أصحاب قاعات الحفلات (يزيد عددهم عن 3500 متعامل) زيادة على عمالهم وأصحاب النشاطات المرتبطة بالقطاع ومع الأضرار التي يتكبدونها نتيجة الغلق منذ بداية ( كوفيد 19 ) مما أدى إلى انقطاع مصادر رزقهم ورزق ذويهم وعمالهم، تدعو اللجنة الوطنية لأصحاب قاعات الحفلات إلى السماح بمزاولة نشاطات قاعات الحفلات مع التقيد بإجراءات الوقاية والالتزام بالبروتوكول الصحي وكذا منح المتضررين قروض بنكية بدون فوائد"

و أضاف البيان " وإذا تؤكد اللجنة أنها راسلت الوزارات المعنية ( وزارة التجارة وترقية الصادرات - وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات - وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية) فإنها تدعو كذلك إلى القضاء على قاعات الحفلات غير القانونية والفوضوية".