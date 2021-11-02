اختتمت الدفعة الثانية لمباريات الجولة الأولى للرابطة المحترفة لكرة القدم اليوم الثلاثاء بفوز مولودية الجزائر على حامل اللقب شباب بلوزداد (2-1)، و تغلب وفاق سطيف بشق الأنفس على الصاعد الجديد، هلال شلغوم العيد (1-0)، واكتسحت شبيبة الساورة ضيفها سريع غليزان (6-0)، فيما افترق اولمبي المدية و شبيبة القبائل على التعادل السلبي.

وكانت كل الأنظار مصوبة نحو المباراة العاصمية بين مولودية الجزائر وشباب بلوزداد، على ميدان ملعب 5 جويلية الأولمبي، حيث كانت المولودية أكثر فعالية من خصمها الذي سيطر على أغلب أطوار المرحلة الأولى، حيث بادر المستقدم الجديد حمزة زايدي بافتتاح باب التسجيل (د 12) اثر هجمة مرتدة تلت تضييع مرزوقي لهدف السبق.

وفي الوقت الذي كان أبناء المدرب البرازيلي، باكيتا يبحثون عن تعديل النتيجة، تمكن المستقدم الآخر براهيم مرسلي من إضافة هدف "ثان للمولودية في الدقيقة (31).

و انتظر أبناء "العقيبة" اللحظات الأخيرة من الشوط الأول لتقليص الفارق بواسطة اللاعب السابق للمولودية وشبيبة سكيكدة، مرزوقي الذي نجح في تسجيل ضربة الجزاء (د 43).

في الشوط الثاني، بقيت النتيجة على حالها رغم محاولات الفريقين اللذين تبادل الحملات، لتحقق المولودية فوزا معنويا هاما على الشباب الذي سجل بداية سيئة باكتفائه بنقطة يتيمة في جولتين.

و يعود آخر انتصار للعميد على الشباب الي 27 ماي 2017، ليتمكن من تسجيل فوزه رقم 26 مقابل 36 للشباب في البطولة.

و في سطيف، كانت مباراة الوفاق مع ضيفه و جاره الصاعد الجديد، هلال شلغوم العيد، تسير نحو التعادل الأبيض، قبل ان يخادع كندوسي حارس الهلال في الدقيقة الأخيرة، مانحا فريقه فوزا ثمينا جعله يصعد للمركز الثالث للترتيب العام، فيما يبقى رصيد الهلال خاليا من النقاط.

أمام شبيبة القبائل، فشل أولمبي المدية في تسجيل فوز ثان كان يسمح له بمقاسمة اتحاد بسكرة و نادي بارادو صدارة الترتيب، بعد فوزه على جمعية الشلف في الجولة الفارطة.

أما الشبيبة فقد اكتفت من جهتها بتعادل أبيض ثان على التوالي بعد المسجل في تيزي وز أمام وفاق سطيف.

و انتهى اللقاء الأخير المدرج في برنامج تسوية الرزنامة لصالح شبيبة الساورة الفائزة على رديف سريع غليزان بنتيجة عريضة 6-0 سجل منها حميدي ثلاثية.

و كاد السريع أن يخسر لقاءه بالغياب بعد رفض الأكابر التنقل إلى بشار بسبب عدم تلقيهم منحة الفوز على وداد تلمسان الأسبوع الماضي، مما دفع بمسئولي الفريق الاستنجاد بتشكيلة الرديف تفاديا لعقوبات إدارية ومالية.

و لم يجد ممثل الجنوب الغربي صعوبة تذكر لتحقيق الفوز بنتيجة (6-0) بفضل ثلاثية حميدي و أهداف بوبكر و ويس و حامية ليمحو بذلك هزيمة الجولة الافتتاحية في بسكرة أمام الاتحاد المحلي.

و ستجري الجولة الثالثة يومي السبت و الأحد المقبلين.