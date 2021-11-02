ذكرت وزارة التجارة انه تقرر بيع البطاطا المحجوزة مباشرة للمستهلكن بحسب ما جاء في بيان لها اليوم.

وافاد البيان المنشور في صفحتها عبر "فايسبوك" أنه في إطار الإجراءات المتخذة من طرف السلطات العمومية لتوفير مادة البطاطا وبأسعار تنافسية، سيشرع الديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم (ONILEV) بالتنسيق مع المديرية الولائية للتجارة وترقية الصادرات لولاية الجزائر من يوم الأربعاء 03 نوفمبر 2021 بوضع للبيع مادة البطاطا المحجوزة مباشرة للمستهلكين بسعر 50 دج للكيلوغرام حسب نقاط البيع المنتشرة في المدينة.

ونشرت الوزارة على صفحتها جدولا يبين نقاط البيع المتواجدة في العاصمة.

و ستشمل هذه العملية ابتداء من الغد 25 بلدية هي زرالدة، سطاوالي، سويدانية، سيدي عبد الله، الرحمانية، محالمة، عين البنيان، الشراقة، اولاد فايت، العاشور، الدويرة، رويبة، باب الزوار، المحمدية، بئر توتة، سيدي موسى، الكاليتوس، الرغاية، باب الواد، القبة، حسين داي و اول ماي.