طالب وزير الصناعة الصيدلانية, عبد الرحمان جمال لطفي بن باحمد, اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, من المنتجين الرئيسيين للأكسجين الطبي بالجزائر بتشكيل مخزون استراتيجي يتوافق مع قدرات التخزين القصوى لمختلف وحدات الإنتاج, حسبما جاء في بيان للوزارة.

البيان "في ار ابهة جائحة كوفيد-19 ابعة الإنتاج الوطني لمادة الأكسجين الطبي, الوزير اجتماع ومتابعة مع المنتجين الرئيسيين للأكسجين بالجزائر".

ليمة للوزير لى المنتجين مفادها " " ليف المفتشين المراقبة الأسبوعية للاحترام الصارم لقدرات التخزين ".

ان الاجتماع, البيان, "فرصة للتذكير الإجراءات المتخذة من ل وزارة الصناعة الصيدلانية للرفع من الإنتاج ا ات التخزين المقدرة لل الاج ا ات التخزين المقدرة ب لل 2

وحضر الاجتماع ممثلين عن كل من كال غاز "Linde gaz", "calgaz", سيدال غاز, أوراس غاز, "Rayanox", المغاربية للغازات الطبية, الغازات الصناعية وهران, بحضور إطارات الإدارة المركزية والمفتشية العامة بالوزارة.

ومن جهة أخرى أعطى الوزير تعليمة لمجموع المنتجين بضمان مختلف عمليات الصيانة والإصلاح وأيضا تنظيم هذه العمليات تقنيا في آجال مثلى وهو أمر ضروري بالنسبة للسير الحسن لوحدات إنتاج الأكسجين.

وسمح الاجتماع أيضا, يشير البيان, بمراجعة وضعية التعاقد بين المنتجين المحليين ومختلف المؤسسات الاستشفائية وأيضا وضعية الاسترجاع والسدادات المتأخرة.

و فيما يخص مشكل قارورات الأكسجين, أعلم السيد بن باحمد كل المنتجين بالتصريح بحظائر القارورات الخاصة بهم وأيضا التصريح بحالات المخزون.

انب آخر, لب الوزير ام ارورات الغاز والتعاون المصالح الإقليمية ذات الكفاءة لضمان البيع ا للتنظيمات السا ل