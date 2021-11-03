طالبت الجامعة الدول العربية, بريطانيا, "بتصحيح خطئها التاريخي" في "وعد بلفور", وتحمل مسؤوليتها عبر تقديم الاعتذار للشعب الفلسطيني, والاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

جاء ذلك في بيان صحفي, للأمانة العامة لجامعة الدول العربية, بمناسبة الذكرى الرابعة بعد المائة, لصدور "وعد بلفور" المشؤوم التي يوافق اليوم الثاني نوفمبر.

ودعت الأمانة العامة إلى الضغط على الكيان الصهيوني ,القوة القائمة بالاحتلال, لوقف جرائمها وانتهاكاتها المتواصلة ووقف آلة الحرب والعدوان وإنهاء احتلالها لأرض الدولة الفلسطينية.

كما طالبت المجتمع الدولي "بتحمل مسؤولياته في إنفاذ قراراته, ووقف جرائم الاحتلال الاسرائيلي, وفرض العقوبات على منظومته الاستعمارية الاستيطانية, وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني".