تمكن اعوان الحماية المدنية بالمدية أمسية اليوم من إنقاذ ثلاثة مختنقين بغاز احادي اكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء ، حسب بيان لخلية الاعلام فان الحادثة سجلت بحي بزيوش بلدية المدية .

وقد تم نقل الضحايا الذين تتراوح اعمارهم مابين (03 و 23 سنة) الى مستشفى المدية.

.. وسرقة سيارتين بعين بوسيف

اهتزت مدينة عين بوسيف صبيحة اليوم على وقع سرقة سيارتين من وسط مدينة عين بوسيف وكان ذلك في حيين غير بعيدين عن بعضهما، الاول بحي محمد بوضياف والاخر بالمدينة الجديدة وقد تركت هذه العملية استياءا وتذمرا كبيرين وسط السكان، خصوصا وان معظم اصحاب السيارات يتركون سياراتهم في حظائر الاحياء، لعدم وجود مستودعات تقيهم شر هذه العصابات ، ويبقى التساؤل مطروحا لماذا لا تركب اجهزة كاميرات في مداخل المدينة للعودة لها في حالات السطو.