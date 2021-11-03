ستشهد عدة ولايات بغرب ووسط وشرق البلاد، اليوم الأربعاء، تساقط أمطار غزيرة تتخللها في بعض الأحيان خلايا رعدية مع رياح قوية.

وأفادت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية خاصة أن أمطارا غزيرة يتخللها نشاط رعدي ورياح قوية ستتهاطل بداية من صبيحة اليوم إلى غاية الساعة السادسة من صباح يوم غد الخميس على ولايات وهران، معسكر، مستغانم، غليزان والشلف. وستنتقل لاحقا إلى ولايات تيبازة، عين الدفلى، تيسمسيلت، المدية، البليدة، الجزائر العاصمة، بومرداس، البويرة، وتيزي وزو. كما ستخص هذه الأمطار أيضا ولايات برج بوعريريج، بجاية، ميلة، عنابة، سطيف، قسنطينة، الطارف، سكيكدة وجيجل. بالإضافة إلى ولايات عين تيموشنت، سوق أهراس وڤالمة.

وأضاف المصدر ذاته أن كمية الأمطار المتوقعة طوال صلاحية هذه النشرية ستتراوح ما بين 20 و40 ملم وقد تصل إلى 50 ملم محليا.