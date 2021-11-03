أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من247.4 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من خمسة ملايين وفاة. وحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 247.447.923، وإجمالي الوفيات 5.011.786.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ 748.173 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 46.140.509. تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ 607.922 حالة وفاة، وإجمالي الإصابات 21.814.693. وفي المرتبة الثالثة الهند بإجمالي وفيات 458.880، وإجمالي إصابات 34.296.237.

وتأتي المكسيك في المرتبة الرابعة من حيث عدد الوفيات بـ 288.464 وإجمالي إصابات 3.808.205. وفي المرتبة الخامسة روسيا بإجمالي وفيات 236.462 وإجمالي إصابات 8.455.232. والبيرو في المرتبة السادسة بإجمالي وفيات 200.276 وإجمالي إصابات 2.0202.189.

وجاءت إندونيسيا في المرتبة السابعة بإجمالي وفيات 143.457 وإجمالي إصابات 4.245.373. وفي المرتبة الثامنة بريطانيا بإجمالي وفيات 141.390 وإجمالي إصابات 9.174.077. متبوعة بإيطاليا في المرتبة التاسعة بإجمالي وفيات 132.161 وإجمالي إصابات 4.777.614. ثم كولومبيا في المرتبة العاشرة، بإجمالي وفيات 127.311 وإجمالي إصابات 5.003.977.