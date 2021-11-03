أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 109 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم أمس، زيادة بـ 71 حالة عن اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن 93 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، وذلك ارتفاعا من 54 إصابة قبل يوم. وقالت إن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 19 مقارنة مع 13 قبل يوم. ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.

ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 974234، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636. وفي وقت سابق، أعلنت الصين عن تطعيم أكثر من 1.07 مليار شخص في البلاد بشكل كامل ضد كورونا.