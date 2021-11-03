بعد الفضيحة التي وقعت بمطار أحمد بن بلة، ورفض لاعبي سريع غليزان امتطاء الطائرة والتنقل إلى بشار لمواجهة الساورة في الجولة الثانية من الرابطة المحترفة الأولى، رمى رئيس سريع غليزان سيد أحمد عبد الصادوق المنشفة، مرجعا أسباب ذلك إلى عدم تلقيه المساعدة المادية من قبل مديرية الإدارة المحلية بالولاية المقدرة بمليار ونصف المليار، وأن هذه الأخيرة قد وضعت شروطا تعجيزية كي يستفيد النادي من الإعانة المالية، بل وصرح في حديثه لوسيلة إعلامية أن "الدال" مدير الإدارة المحلية قد رفض تكليمه هاتفيا، بقوله (ڨطع عليا التليفون)، كما بين بالمقابل أن إدارته في ظرف 20 يوميا صرفت مبلغ مليار ونصف المليار سنتيم، وعلى الإدارة أن تعاقب اللاعبين الذين رفضوا التنقل إلى الساورة.

من جهتها أبرق ديوان الوالي بيانا لوسائل الإعلام المحلية لتنوير الرأي العام المحلي سيما أنصار "الرابيد" أن شركة أسود مينا يحكمها القانون التجاري، ولا يمكن مساعدتها عن طريق منح إعانات مالية لفائدتها، موضحا أنه لما كان النادي الرياضي الهاوي شريكا أساسيا في الشركة، ولدعم الفريق بعد موافقة المجلس الشعبي الولائي تقرر منح إعانة مالية بمبلغ 1.5 مليار وذلك في إطار التنظيم المعمول به وبخاصة التعليمة الوزارية رقم 1344 المؤرخة في 21 جويلية 2016، المتعلقة بكيفية منح الإعانة المالية لفائدة الجمعيات، -مبينا- أن الملف المقدم إلى مصالح مديرية الإدارة المحلية يفتقر إلى عدة وثائق منها محضر الجمعية العامة العادية لسنة 2021، وحالة الصرف لسنة 2020، وقبول الوكالة وملاحقتها لسنة 2021، وهذا ضمانا للشفافية ومسك الحسابات المالية، وإدراج رقم حساب الجمعية ضمن تقرير محافظ الحسابات، والتي تعتبر وثاق أساسية في ملف الإعانة المالية.

كما جاء في البيان أنه طلب من النادي عن طريق مديرية الشباب والرياضة استكمالها بغية التأثير عليها على مستوى المراقبة المالية، بينما لم يطلب التقرير المالي لسنة 2021، كما جاء على لسان الرئيس عبد الصادوق الذي أسماه بشروط تعجيزية على اعتبار أن السنة المالية 2021 تختتم في 31 مارس 2022.

وقد أشار بيان مديرية الإدارة المحلية في ختامه إلى أن مصالح الولاية تبقى دائما في دعم ومرافقة السريع كي يبقى في مصاف الكبار.