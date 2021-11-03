أظهرت حصيلة نشاطات الرقابة الاقتصادية وقمع الغش تسجيل 3.462 مخالفة وتحرير 3.083 محضر، خلال التسعة أشهر الأولى لسنة 2021، مع حجز منتوجات قدرت كميتها ب 234.55 طن، حسبما أفادت به يوم الثلاثاء وزارة التجارة وترقية الصادرات.

وأوضحت الحصيلة أن الفرق المختلطة قامت ب 31.250 تدخل، وأن قيمة المنتوجات المحجوزة بلغت 82.9مليون دج، مشيرة أن قيمة عدم الفوترة بلغت 22.8 مليار دج. أما عدد اقتراحات الغلق الإداري فقد بلغ 256 اقتراح وعدد العينات المقتطعة، 129 عينة، وعدد العينات غير المطابقة، 42 عينة، يضيف نفس المصدر.

وفيما يخص نشاط الفرق المختلطة منفردة، أوضحت الحصيلة أن عدد تدخلات الفرقة المختلطة تجارة-ضرائب-جمارك بلغ 1.504 تدخل، نتج عنه معاينة 347 مخالفة، وتحرير 332 محضر، مشيرة إلى أن قيمة المنتوجات المحجوزة بلغت 134.4 ألف دج، وقيمة عدم الفوترة بلغت 22.8مليار دج.

أما التدخلات الخاصة بالفرقة تجارة-بيطرة فقد بلغت 20.554 تدخل، نتج عنه معاينة 2.733 مخالفة وتحرير 2.406 محضر واقتراح 245 غلق إداري، حسب الحصيلة التي اشارت الى ان كمية المنتوجات المحجوزة من طرف هذه الفرقة بلغت 213.6 طن بقيمة 70.2 مليون دج، في حين تم اقتطاع 113 عينة منها 42 غير مطابقة.

أما الفرقة المختلطة تجارة-صحة نباتية، فقد بلغ عدد تدخلاتها 2.974 تدخل، نتج عنه معاينة 123 مخالفة وتحرير 98 محضرا، في حين بلغت كمية المنتوجات المحجوزة من طرف هذه الفرقة 19.05 طن بقيمة 10.09 مليون دج.

من جهتها، قامت الفرقة المختلطة تجارة-صحة ب 3.324 تدخل، نتج عنه معاينة 120 مخالفة وتحرير 108 محاضر، حسب نفس الحصيلة التي أوضحت أن كمية المنتوجات المحجوزة من طرف هذه الفرقة بلغت 1.6 طن بقيمة 2.46 مليون دج.

وبخصوص الفرقة المختلطة تجارة-قياسة قانونية، فبلغ عدد تدخلاتها 2.894 تدخل، نتج عنه معاينة 139 مخالفة وتحرير 139 محضر، أما كمية المنتوجات المحجوزة من طرف هذه الفرقة فقد بلغ 0.3 طن بقيمة قدرت بـ 26.750 دج.