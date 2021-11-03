أشرف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة، اليوم الأربعاء، على ندوة مشتركة بين وزارة الخارجية ومكتب الأمم المتحدة في الجزائر بخصوص القرار 1325 حول المرأة والسلم والأمن.

وخلال كلمة له هنأ ليلى زروقي ممثلة خاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة أكبر بعثة سلام نشرتها الأمم المتحدة وهي بعثة المونسكو في جمهورية الكونغو الديمقراطية. كما كشف لعمامرة عن ادراج الجزائر لموضوع المرأة والسلم كأولوية خلال عضويتها بمجلس الأمن.

من جهة أخرى شدد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج على المكانة الخاصة والدور الرئيسي للأمم المتحدة كمنتدى عالمي وحيدلمجتمع دولي، حيث قال "رغم التحديات التي تواجهها، تظل الأمم المتحدة المنتدى العالمي الوحيد لمجتمع دولي يبحث عن علاقات متوازنة وعادلة".

وأكد لعمامرة تمسك الجزائر بالمبادئ المنصوص عليها في الميثاق ومساندتها للشعوب المستعمرة من أجل تقرير مصيرها وإقامة دولتها والدعم اللا مشروط للشعب الفلسطيني من أجل إقامة دولته وحق الشعب الصحراوي في الاستقلال.