ذكر مدير عام بوزارة الصناعة، عبد العزيز قند، أن ملف استيراد السيارات أقل من ثلاث سنوات، سيفرج عنه قريبا، وقد يكون قبل نهاية العام الجاري.

وأشار عبد العزيز قند، في تصريح لوسائل الإعلام، إلى أن اللجنة المكلفة بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بممارسة نشاط وكلاء السيارات درست 27 ملفا وفصلت في 19 ملفا بعدم الموافقة لأنها لا تستوفي الشروط.

وأكد قند، أن تصنيع السيارات هي خارطة الطريق التي تتبعها الوزارة، مشيرا أن هناك اتصالات مع بعض ممثلي الدول المصنعة للسيارات، حيث تم استقبال حوالي 5 أو 6 طلبات من مصنعي السيارات من ماركات مختلفة.