قال وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، أن الوزارة فتحت أبوابها للجميع للتحاور والتشاور قصد التوصل إلى حل يرضي الطرفين.

وأفاد بلعابد في كلمة له خلال لقائه مع ممثل النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين، اليوم الأربعاء، أنه في إطار مواصلة سلسلة اللقاءات الثنائية مع النقابات وتنظيم لقاءات مع الشركاء الاجتماعيين جاء للتقرب والاستماع لهم مباشرة من تفاصيل في ملفات والخوض في كل الأمور الدقيقة والعمل على حل كل ما يعرض على هذه الطاولة والتكفل السريع بكل القضايا.

وأكد وزير التربية، بأن الباب مفتوح أمام الاقتراحات الخاصة بالقانون الأساسي، سواء كانت مكتوبة أو خلال لقاء مباشر‪.

وجدّد وزير التربية التأكيد على أن إعادة النظر في النقطة الاستدلالية والضريبة على الدخل سيكون لها انعكاسات إيجابية على رواتب العمال‪.

كما شدد الوزير على ضرورة النظر في الحياة المهنية والاجتماعية لمنتسبي القطاع والتكفل بتحسين القدرة الشرائية واقتسام الأعباء التسييرية في الحياة الاجتماعية‪.