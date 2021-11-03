نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال هذا الأسبوع العديد من العمليات الميدانية مكنتها من توقيف عناصر داعمة للجماعات الإرهابية وحجز مخدرات وتوقيف مروجيها وإحباط محاولات هجرة غير شرعية عبر قوارب الموت.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الأربعاء، أن وحدات ومفارز الجيش نفذت خلال الفترة الممتدة من 27 أكتوبر المنقضي إلى02 نوفمبر الجاري عديد العمليات سمحت بتوقيف أربعة عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني، فيما تم كشف وتدمير خمس قنابل تقليدية الصنع بكل من سكيكدة وتبسة ومخبأ واحد للجماعات الإرهابية بالشلف.

وأضاف البيان أنه في سياق عمليات محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة، (09) تجار مخدرات وأحبطت محاولات إدخال كميات معتبرة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تُقدر بـ (16) قنطارا و(66) كيلوغراما من الكيف المعالج، في حين تم توقيف (35) تاجر مخدرات بحوزتهم (100631) قرصا مهلوسا خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية الأخرى.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وعين ڨزام وبرج باجي مختار وجانت، (194) شخصا وضبطت (21) مركبة و(178) مولدا كهربائيا و(112) مطرقة ضغط و(06) أجهزة للكشف عن المعادن وكميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، بالإضافة إلى (3.5) طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب، في حين تم توقيف (16) شخصا آخر وحجز (14) بندقية صيد و(22737) وحدة من مختلف المشروبات بكل من غرداية والأغواط وبسكرة وتيزي وزو وتبسة ومعسكر وبومرداس وتيسمسيلت، كما تم إحباط محاولات تهريب كميات من الوقود تُقدر بـ (8205) لتر بكل من تبسة والطارف وسوق أهراس وبرج باجي مختار.

في سياق آخر، أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا (118) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف (143) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من الطارف وتمنراست وتلمسان وجانت وبشار والوادي.