توفي ثلاثون شخصا وأصيب 1187 آخرون بجروح متفاوتة إثر وقوع 1026 حادث مرور، خلال الفترة الممتدة من 24 الى 30 أكتوبر المنصرم، حسب حصيلة أسبوعية أوردتها اليوم الأربعاء مصالح الحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر أن أثقل حصيلة سجلت بولاية الجلفة بوفاة خمسة أشخاص وجرح 25 آخرين تم إسعافهم وتحويلهم إلى المراكز الاستشفائية إثر وقوع 22 حادثا.

وبخصوص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، قامت ذات المصالح، خلال نفس الفترة، عبر كافة التراب الوطني، بـ 186 عملية تحسيسية لفائدة المواطنين تذكرهم بضرورة احترام قواعد الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى القيام بـ 103 عمليات تعقيم عامة مست عدة منشآت وهياكل عمومية وخاصة وكذا مجمعات سكنية وشوارع.

كما قامت ذات الوحدات، بالنسبة لعمليات الإجلاء الصحي، بـ 12550 تدخل تم من خلالها إسعاف وإجلاء 12363 جريح ومريض إلى المستشفيات، مع تسجيل 1158 تدخل سمح بإخماد 836 حريق منها منزلية، صناعية ومختلفة، أهمها كان على مستوى ولاية الجزائر بتسجيل 200 حريق. كما عرفت نفس الفترة تغطية 4243 عملية إسعاف وإنقاذ 328 شخص من الخطر.