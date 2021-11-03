تتواصل سهر ة اليوم الأربعاء مباريات إياب الجولة الرابعة من مسابقة رابطة أبطال أروربا، ولن تكون مواجهات اليوم أقل إثارة من مباريات الليلة البارحة، إذ يسعى كبار الساحرة المستديرة، للمحافظة على تقاليدهم وعاداتهم في " التشمينزليغ"، كريال مدريد الساعي للحفاظ على صدارة مجموعته وانتر ميلان الذي سينزل ضيفا على شيريف تيراسبور المولودوفي وهو يخشى حدوث أي مفاجأة غير سارة.

أما فرق مانشستر سيتي، ميلان، ليفربول، أتليتيكو مدريد، بوروسيا، بورتو وباريس سان جيرمان فلا تريد التخلي عن كبريائها في هذه المرحلة من المنافسة الأغلى قاريا.

وستلعب المباريات على النحو التالي:

ميلان- بورتو ، ريال مدريد- شاختار ، مانشستر سيتي- كلوب بروج ، لا يبزيغ- باريس سان جيرمان، سبورتينغ لشبونة- بشكتاش، بوروسيا دورتموند- أياكس، شيريف تيراسبول- إنتر ميلان .