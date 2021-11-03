قدم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، تعازيه الخالصة لعائلة الفقيد اللواء بجغيط فريد الذي انتقل إلى رحمة الله أمسية الثلاثاء.

وجاء في رسالة الرئيس: "تلقیت، بكل، أسى، نبأ وفاة المغفور له بإذن الله اللواء بجغیط فرید رئيس دائرة الإشارة، أنظمة المعلومات والحرب الإلكترونية لوزارة الدفاع الوطني، إثر وعكة صحية بعد شفائه من فیروس كوفید ـ 19.

لقد خدم الفقيد وطنه، من مختلف المناصب والمسؤوليات العسكرية التي تقلدها، ولكن، لا راد لقضاء الله وقدره، فما نملك إلا التسليم، ولا نقول إلا ما یرضي ربنا.

وإذ نتقاسم جشامة الفراق وندرك حجم الجرح الكبير، الذي یخلفه الراحل، على أسرته وإخوانه وزملائه، فإنني أعزي نفسي وعائلة الفقيد وأسرة الجیش الوطني الشعبي، سليل جیش التحرير الوطني، سائلا الله جلّت قدرته، أن یمُن َّ علیه، بكرم عفوه وواسع رحمته، ویُنعِم على أسرته بسكينة الإيمان، وجميل الصبر والسلوان ولا یریھم مكروها، في حبيب أو قريب. إنّا لله وإنا إليه راجعون."

من جهته قدم رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق السعيد شنڤريحة، باسمه وباسم كافة أفراد الجيش الوطني الشعبي، تعازيه إلى عائلة اللواء بجغيط فريد، رئيس دائرة الإشارة، أنظمة المعلومات والحرب الإلكترونية لوزارة الدفاع الوطني، الذي وافته المنية إثر وعكة صحية، حسب ما أفاد به اليوم الأربعاء بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وإثر هذا المصاب الجلل، يتقدم الفريق السعيد شنڤريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، باسمه الخاص وباسم كافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، بأصدق التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد وأقاربه، متضرعا إلى المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنانه وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

للإشارة، توفي اللواء بجغيط فريد ليلة أمس الثلاثاء على إثر وعكة صحية بالمستشفى المركزي للجيش محمد الصغير نقاش.