قال نائب وزير الخارجية الألماني نيلز أنين، في مقابلة مع صحيفة "تاغس تسايتونغ" الألمانية إن العلاقات مع المغرب متدهورة أكثر من أي وقت مضى.

وتابع المسؤول الألماني "لقد أوقف المغرب العلاقات العادية بين الدول. لم يعد هناك اتصال عمليًا بعد الآن، والسفير الألماني الذي تم اختياره للرباط ينتظر تسلم مهامه منذ خمسة أشهر. هذا نهج غير عادي بين الدول الصديقة".

وأضاف "يبدو أن الجانب المغربي يتوقع أن تغير ألمانيا موقفها القديم من نزاع الصحراء الغربية، أي الاعتراف بأن هذه المنطقة هي جزء من المغرب".

وتابع قائلا "تشارك جميع الحكومات الفيدرالية السابقة الرأي القانوني للأمم المتحدة بأن وضع الصحراء الغربية لم يتم تحديده. الوضع النهائي لهذه المنطقة هو موضوع عملية تفاوض تحت إشراف الأمم المتحدة".