قام رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي، اليوم الأربعاء، بزيارة تفقدية إلى ولاية البويرة للوقوف على آخر التحضيرات قبل انطلاق الحملة الانتخابية لمحليات 27 نوفمبر.

وأعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أن السلطة اشترطت بخصوص البرتوكول الصحي شهادة التلقيح لجميع مؤطري العملية الانتخابية.

وكشف شرفي، أن 25 بالمائة من قرارات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بخصوص رفض ملفات الترشح موضوع إلغاء الجهات القضائية، وأضاف أن 75 بالمائة من قرارات سلطة الانتخابات بخصوص رفض ملفات الترشح مدعمة ومؤكدة من الجهات القضائية.

وأفاد شرفي، أن السلطة تصدر قرارا ثانيا بالقبول أو رفض مؤسس على أساس قانوني آخر تتعلق بالحالتين هما شبهة الفساد والتأثير المباشر وغير المباشر على العملية الانتخابية.

وأشار شرفي إلى أن كل المترشحين الذين زكاهم مجلس الدولة تم رفض ملفاتهم ورفعوا دعوى قضائية أمام القضاء وتم رفضها.