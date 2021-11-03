كشف اليوم وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمن بن بوزيد، بأن 70 بالمائة من الولادات القيصرية ذات الطابع الجراحي تمت بعيادات تابعة للخواص جراء العجز المسجل بشأنها على مستوى أجنحة الجراحة بكبريات المؤسسات الاستشفائية العمومية.

ودعا الوزير خلال تدشينه لمستشفى تابلاط الجديد بسعة 120 سرير شرقي المدية، إلى إعادة تكييف المصالح الصحية الاستشفائية بما يتماشى والطلب الفعلي على خدمات المستشفيات العمومية والسعي إلى توسعة هياكل الخدمات الطبية الجراحية التي يكثر الطلب عليها، بدمج المصالح غير ذات إقبال واسع مع أجنحة الجراحة.

وفي سياق كلمته حول وضعية المشاريع الاستشفائية قيد الإنجاز التي تعاني من التأخر، ثمن المتحدث مبادرة بعض الولايات المتمثلة في إعادة تهيئة بعض الهياكل غير المستغلة على غرار المحلات ذات الطابع المهني ..محلات الريس سابقا إلى هياكل صحية قاعدية أو جوارية كالعيادات المتعددة الخدمات مثل ما حدث بالمدية لتدارك تأخر وتيرة إنجاز مشاريع القطاع.