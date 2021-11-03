استقبل إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، سفير المملكة العربية السّعودية لدى الجزائر عبد الله بن ناصر البصيري، الذي أدى له اليوم الأربعاء زيارة مجاملة بمقر المجلس.

وتم الاتفاق خلال هذا اللقاء على ضرورة استغلال القواسم المشتركة لتجسيد الإرادة السياسية لدى البلدين لتنويع مجالات التعاون وإعطائه الدفع اللازم حتى يكون في مستوى التاريخ المشترك والتطلعات المستقبلية.

وبالمناسبة، أكد السفير السعودي عزم المملكة على تطوير علاقاتها مع الجزائر لاسيما في ظل توجهاتها الجديدة، حيث أعرب، في هذا المقام، عن تطلعه لاتخاذ تدابير من شأنها أن تسهل حركة الأشخاص للتقريب بين البلدين خاصة على مستوى الأعمال والسياحة.

وفي نهاية اللقاء، نقل السفير لرئيس المجلس دعوة من نظيره رئيس مجلس الشورى السعودى لزيارة المملكة، كما عبر له عن استعداده لزيارة الجزائر.