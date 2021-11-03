أكدت رئاسة الجمهورية، اليوم الأربعاء، اغتيال ثلاثة جزائريين في قصف همجي لجيش الاحتلال المغربي على الحدود بين الصحراء الغربية وموريتانيا.

وأوضحت رئاسة الجمهورية في بيان لها أن الضحايا الجزائريون الثلاثة تعرضت شاحناتهم لقصف مغربي همجي، وهم بصدد نقل شحنات في إطار معاملات تجارية، مشيرا إلى أن جريمة الاغتيال وقعت يوم الفاتح نوفمبر الجاري.

وأفادت الرئاسة، أن الجزائر اتخذت على الفور الخطوات اللازمة للتحقيق في هذا العمل الحقير من أجل توضيح الظروف التي تم فيها الاغتيال الجبان، والعدوان الوحشي.

وتوعدت الجزائر بأن اغتيال الضحايا الأبرياء الثلاثة لن يمر دون عقاب، مضيفة أن الضحايا راحوا ضحية إرهاب الدولة الذي قامت به المغرب، لينضموا في يوم الفاتح نوفمبر لشهداء التحرير الوطني.