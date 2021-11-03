أعلن بنك الجزائر الوطني، اليوم الأربعاء، عن انطلاق خدمة الادخار البنكي.

وأوضح المجلس الشعبي الوطني عبر صفحته الرسمية في "فايسبوك"، أن المجلس الشعبي يحتضن يوم غد الخميس 04 نوفمبر 2021 أبوابا مفتوحة ينظمها بنك الجزائر حول موضوع الادخار البنكي وذلك تحت شعار "الادخار: محرك للخدمات المصرفية، نحو نمو اقتصادي شامل".

وأضاف ذات المصدر، أنه سيتم الترويج من خلال هذا النشاط لخدمات بنكية تشجع على الادخار وذلك عن طريق كتيبات إعلانية وطاقم متمكن مستعد لشرح تفاصيل هذه الخدمات للمهتمين.

للإشارة، تدخل هذه الأبواب المفتوحة ضمن النشاطات المتعلقة بإحياء اليوم العالمي للادخار والتي تشرف عليها الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المصرفية.