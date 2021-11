Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a adressé un message de condoléances à la famille du général-major Farid Bedjghit, Chef du Département transmissions, systèmes d'information et guerre électronique au ministère de la Défense nationale décédé des suites d'un malaise.

"J'ai appris avec une grande affliction la disparition du général-major Farid Bedjghit, Chef du Département transmissions, systèmes d'information et guerre électronique au ministère de la Défense nationale, des suites d'un malaise après sa guérison du coronavirus (Covid-19)", lit-on dans le message du Président Tebboune.

"Le défunt a consacré sa vie au service de sa patrie en assumant différents postes et responsabilités militaires", a souligné le chef de l'Etat, affirmant que "nous ne pouvons que nous incliner devant la volonté de Dieu".

"Tout en exprimant ma profonde compassion à la famille du défunt, je présente mes condoléances à ses proches et à la famille de l'Armée nationale populaire (ANP), digne héritière de l'Armée de libération nationale (ALN), priant Dieu Tout-Puissant de les assister en cette pénible épreuve, d'accorder au défunt sa Sainte Miséricorde et de l'accueillir dans Son vaste paradis", conclut le message.

Pour sa part, le Général de Corps d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP), a assisté, mercredi matin, à l'Hôpital central de l'Armée à Aïn Naâdja (Alger), à la levée de corps du défunt général-major Bedjghit Farid, chef du Département transmissions, systèmes d'information et guerre électronique du ministère de la Défense Nationale, décédé mardi soir suite à un malaise, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Suite au décès du Général-Major Bedjghit Farid, chef du Département transmissions, systèmes d'information et guerre électronique du ministère de la Défense nationale, après un malaise survenu hier soir mardi 2 novembre 2021, Monsieur le général de corps d'armée Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire a assisté, dans la matinée d'aujourd’hui, au niveau de l'Hôpital central de l'Armée à Aïn Naâdja Mohamed Seghir Nekkache, à la levée de corps du défunt et a récité la Fatiha sur son âme", précise la même source.

"En cette douloureuse circonstance, Monsieur le général de corps d'armée Saïd Chanegriha, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire, a présenté, en son nom et au nom de l'ensemble des personnels de l'Armée nationale populaire, ses sincères condoléances et sa profonde compassion à la famille et aux proches du défunt, priant Allah Le Tout-Puissant de lui accorder Sa Sainte Miséricorde et l'accueillir en Son Vaste Paradis, et d'octroyer à sa famille et ses proches tout le courage et la force en cette dure épreuve. A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons", souligne le communiqué.