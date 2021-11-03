سجلت 105 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و4 وفيات خلال ال24 ساعة الأخيرة في الجزائر، فيما تماثل 78 مريضا للشفاء، حسب ما أفادت به وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، في بيان لها.

وأوضح ذات المصدر أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 206.754 حالة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 141.889 شخص والعدد الإجمالي للوفيات 5.931 حالة.

كما أشارت نفس الحصيلة إلى وجود 16 مريضا بالعناية المركزة حاليا.

وأضاف البيان أن 31 ولاية لم تسجل بها أي حالة خلال الـ24 ساعة الماضية و14 ولاية أخرى سجلت بها من حالة واحدة إلى 9 حالات، فيما سجلت ثلاثة ولايات 10 حالات فما فوق.