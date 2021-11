L’Algérie a recensé 105 nouvelles contaminations à la Covid-19, durant les dernières 24 heures, a indiqué aujourd’hui mercredi, le ministère de la santé et de la réforme hospitalière dans son bilan quotidien.

La même source a, également, fait état de 4 décès durant la même période.

Par ailleurs, 78 patients ont été guéris de la maladie, alors que 16 autres sont toujours en soins intensifs à travers l’ensemble des hôpitaux du territoire national.

De ce fait, le total des cas confirmés depuis l’apparition de la pandémie en Algérie s’élève à 206.754 cas, celui des rétablis à 141.889, alors que le total des décès est de 5.931.

La même source a aussi indiqué qu’aucune nouvelle contamination à la Covid-19 n’avait été enregistrée dans 31 wilayas, pendant que 14 wilayas avaient enregistré entre 1 et 9 cas, alors que 3 wilayas ont enregistré plus de 10 nouveaux cas.