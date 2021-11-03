أدان حزب جيل جديد، اليوم الأربعاء، جريمة اغتيال ثلاثة مواطنين جزائريين في الحدود الصحراوية الموريتانية من طرف الجيش المغربي الذي استهدف شاحناتهم بقصف جوي.

واعتبر الحزب، في بيان، أن هذا الهجوم، الذي يقترب كثيرا من أن نعتبره عملا حربيا، هو فعل غاية في الخطورة، ويظهر عدوانية متهورة من طرف "جار" منجر وراء نزواته التوسعية.

وأضاف نفس البيان "بدلاً من العمل على تنمية بلاده وتطوير التعاون المغاربي، يعمل المخزن على زعزعة استقرار منطقة بأكملها من خلال زرع كل العوامل الجيوسياسية لنزاع قد تتدهور أماراته على حساب الشعوب المغاربية".