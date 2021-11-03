أكد وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، أن السوق الوطنية لا تشهد ندرة باستثناء بعض الضغط المسجل في مادة أو مادتين، مع تسجيل وفرة في باقي المواد.

وأضاف رزيق في تصريحات للإذاعة العمومية، اليوم الأربعاء، أن الضغط المسجل في مادتي البطاطا والزيت، نتيجته سلوك المواطن الموجه والمعبأ، استجابة للإشاعات والمغالطات والدعايات المغرضة عبر مواقع التواصل الإجتماعي والتي تروج لهذه الندرة، تسببت في خلل بين العرض والطلب بسبب الإقبال الكبير للمواطنين على هذه المادة الأساسية.

كما أوضح وزير التجارة، فيما يخص الضغط المسجل في مادة البطاطا، أنه ناتج عن قلة العرض مقارنة بالطلب، بسبب نقص الأمطار، وتراجع إنتاج الفلاحين لهذه المادة، غير أن هناك مخزون متواجد على مستوى وزارة الفلاحة سيضخ في السوق الوطنية خلال الساعات القليلة القادمة في انتظار دخول المحاصيل.

وكشف رزيق أنه إذا استدعت الضرورة ستعمل مصالحه على استيراد كميات من هذه المادة، وقوفا عند تعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون من أجل تغطية حاجة السوق الوطنية، مؤكدا مرة أخرى أنه باستثناء هاتان المادتان فإن الوفرة تغطي باقي المواد.

وبخصوص ارتفاع الأسعار وضح كمال رزيق، أن هذه الظاهرة تتشاركها كل دول العالم بما فيها البلدان المتقدمة، على خلفية جائحة كورونا، وارتفاع تكلفة الطاقة والنقل، العوامل التي ساهمت في تفاقمها، مبرزا مساعي وزارته بالتوافق مع باقي القطاعات الوزارية الأخرى لتوفير هذه المواد بأسعار معقولة ومقبولة في إطار دعم الدولة آخذين بعين الاعتبار القدرة الشرائية للمواطن بالتوازي مع مراعاة الظروف المالية للدولة.