التقى وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الأربعاء، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، مع وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم التونسية، نائلة نويرة القنجي.

وصف الجانبان العلاقات بين البلدين، خاصة في مجال الطاقة، بأنها علاقات نموذجية وناجحة.

وتركزت المباحثات بين الجانبين -حسب بيان وزارة الصناعة- حول حالة تقدم وتطور المشاريع والعقود الحالية وفرص التعاون المستقبلية. كما تعلق الأمر أيضًا برفع القدرات التشغيلية والتوصيلات الكهربائية بين البلدين، وكذلك دراسة إمكانية إمداد تونس بالمحروقات (النفط الخام والغاز الطبيعي المسال).

كما بحث الجانبان إمكانية زيادة حجم إمداد تونس بالمنتجات البترولية وغاز البترول المسال وغاز البوتان.

وأضاف نفس البيان أنه فيما يتعلق بتوريد الغاز الطبيعي إلى تونس، أعربت الوزيرة التونسية عن رغبتها في رؤية زيادة أحجام الغاز المصدّرة إلى بلادها، ودراسة الامكانات من خلال تحديث الدراسات بهدف إمداد المدن الحدودية التونسية.

للتذكير، يتم منذ سنة 2019 تزويد مدينة ساقية سيدي يوسف التاريخية من الشبكة الوطنية للغاز الجزائرية، والتي كانت خطوة أولى لتحقيق مشروع إمداد البلدات الحدودية التونسية بالغاز الطبيعي.