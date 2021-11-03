تبرأت جمعية العلماء المسلمين من تصريحات أحد أعضاءها حول حرب اليمن في قناة "الميادين" اللبنانية.

وأكدت الجمعية، في بيان، إن ما أدلى به عضو لجنة الإغاثة في جمعية العلماء وما صرح به يعبر عن موقفه الشخصي ولا يُلزم الجمعية في جمعية شيء.

وأضافت الجمعية أنه طبقا لنصوصها القانونية ومبادئها المعلنة، فإن الناطق الرسمي الوحيد باسمها والمعبر عن مواقفها الرسمية هو رئيسها أو من يخوله رسميا ومن خلال بياناتها.

وتابعت الجمعية" لئن كنا ندين أي حرب بين الأشقاء فإننا نبقى حريصين وجاهدين للعمل على رأب الصدع وإصلاح ذات البين".

وحسب جمعية العلماء فإن هذا التوضيح جاء بعد الاتصالات الكثيرة بقيادة الجمعية من داخل الوطن وخارجه حول هذه التصريحات وما تبعها من أوصاف تتعلق ببعض الدول الشقيقة.

ويعرف عن قناة "الميادن" أنها مقربة من حزب الله اللبناني والمحور الإيراني-السوري المساند لجماعة الحوثي في هذه الحرب في مواجهة تحالف عسكري بقيادة السعودية.