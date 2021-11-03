استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، سفير دولة فلسطين في الجزائر، أمين مقبول.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية فإن السفير الفلسطيني أدى زيارة وداع إثر انتهاء مهامه بالجزائر.

وفي تصريح له عقب الاستقبال، حيا مقبول المواقف "الصادقة" و"المخلصة" للجزائر إزاء نضال الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الصهيوني.

وأشاد في هذا الصدد، بما جاء على لسان الرئيس تبون حينما شدد على أنه "ضد الهرولة نحو التطبيع"، مع إعلانه أنه "لن يشارك ولن يبارك هذا المسار".

كما أكد، في السياق نفسه، أن الرئيس تبون "أبدى استعداده لتقديم كل ما يمكن لمساعدة الشعب الفلسطيني"، وهو ما يعد امتدادا لدعم الجزائر "المتواصل منذ عشرات السنين" لحقوق الفلسطينيين، الأمر الذي تعكسه مواقفها "الثابتة والراسخة".

وبالمقابل، نقل مقبول، "ارتياح" الشعب الفلسطيني و"المحبة" التي يحملها لنظيره الجزائري، لدعمه وتأييده الدائمين للشعوب المظلومة، حيث تظل القضية الفلسطينية "مقدسة" بالنسبة إليه.

وفي سياق ذي صلة، أعرب مقبول عن أمله في زيارة قريبة للرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى الجزائر، متمنيا من جهة أخرى النجاح والتوفيق لها في احتضان القمة المقبلة لجامعة الدول العربية.