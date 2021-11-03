أدانت جبهة المستقبل "بشدة" الاعتداء الاجرامي من طرف نظام المخزن المغربي الذي استهدف ثلاثة مواطنين جزائريين قرب حدود الصحراء الغربية مع موريتانيا.

واعتبر الحزب، في بيان، اليوم الأربعاء أن "هاته التصرفات العدوانية التي تبين جسامة وما يضمره هذا النظام ضد الجزائر وشعبها لا يعدو إلا لجلب الفتنة وأُتُون الحرب إلى المنطقة لتحقيق مآرب ضيقة على حساب وكرامة الشعوب وخلق الصراعات لفتح مجال نحو انتهاك صارخ لقيم وشيم العلاقات الأخوية بين الشعبين".

وأضاف البيان "إن هذا التصرف من شأنه إيقاد نار الفتنة في منطقتنا وأمام هذا الوضع الخطير تأكد جبهة المستقبل وقوفها الدائم إلى جانب مؤسسات الجمهورية لإتخاذ القرارات المناسبة والرد الحازم أمام هذه التصرفات الجبانة".

وحسب الحزب فإنه يجب التعامل بحنكة وذكاء مع هذه المؤامرة الممنهجة والمدروسة، مضفا أنه يثق في مؤسسات الجمهورية.