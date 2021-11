Front El Moustakbal a condamné avec fore l’attentat criminel perpétré par le régime du Makhzen marocain contre trois compatriotes algériens près des frontières entre le Sahara Occidental et de la Mauritanie.

Dans un communiqué qu’il a rendu public aujourd’hui mercredi, le Front El Moustakbal a considéré que ces pratiques hostiles qui montrent l’ampleur de la haine de ce régime contre l’Algérie et son peuple ne vise qu’à attiser la « Fitna » et provoquer la guerre dans la région, dans le but de réaliser des intérêts étroits au détriment des peuples et de leur dignité. Elles servent, également, à créer des confits qui ouvriront la voie vers la violation des valeurs des relations fraternelles entre les deux peuples.