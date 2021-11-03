أجريت، اليوم الأربعاء، قمة كرة القدم القطرية بين السد والدحيل في إطار مقابلات الجولة التاسعة من دوري النجوم.

وشهدت المقابلة حضور وفد من نادي برشلونة الإسباني في مسعى للتفاوض على التعاقد مع تشافي مدرباً للفريق الكاتالوني خلفاً للهولندي المُقال رونالد كومان.

وافتتح الدولي الجزائري بغداد بونجاح التسجيل للسد في الدقيقة الرابعة برأسية خادع بها حارس المنافس، غير أن الفريقين افترقا على نتيجة التعادل ثلاثة أهداف في كل شبكة.

وبعد تسجيل بونجاح للهدف الأول توجه رفقة زملائه مع المدرب تشافي، في لقطة فسرها البعض بقرب رحيله عن النادي القطري، غير أن المدير التنفيذي للسدّ تركي العلي أكد أن النادي لا يزال متمسّكاً بمدربه الإسباني تشافي هيرنانديس.

وكان وفد برشلونة يضمّ نائب الرئيس رافا يوستي والمدير الرياضي ماتيو أليماني، قد حطّ في العاصمة القطرية مساء الأربعاء.

وخلال حضور الوفد الإسباني مباراة السد والدحيل في الدوحة، نقل حساب السدّ على تويتر عن العلي قوله إن "موقف النادي واضح من البداية، فنحن متمسكون بمدربنا تشافي ولا يمكننا أن نفرط به في هذا الوقت الحساس من الموسم".

وأكد "نرحب بزيارة الوفد الإداري من نادي برشلونة الإسباني وهي محل تقدير واحترام".

من جهته، قال يوستي لصحافيين متواجدين في ملعب المباراة الأربعاء إن عدم حضور رئيس النادي جوان لابورتا إلى الدوحة "لا تمثل مشكلة لنادي السد" واصفاً العلاقة بـ"الممتازة"، ومشيداً بحرص إدارة السد على استقبال وفد برشلونة في مطار حمد الدولي.

ولفت يوستي إلى أن "اجتماعاً سيعقد مع إدارة نادي السد بعد انتهاء المباراة مع الدحيل، على أن يُستكمل البحث في اجتماع آخر صباح الغد".

ونشأ تشافي في صفوف برشلونة منذ صغره وحمل ألوانه في 17 موسماً في أكثر من 750 مباراة، قبل الذهاب إلى قطر عام 2015.

بعد حمل ألوان السد كلاعب لمدة أربعة مواسم، أشرف على تدريبه وقاده إلى لقب الدوري الموسم الماضي ولقب كأس الأمير في آخر سنتين.