أدان مكتب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأربعاء في بيان له، بـ”أشد عبارات الغضب والاستنكار” الاعتداء الآثم الذي أزهقت إثره القوات المغربية، يوم الاثنين الماضي، أرواح ثلاثة مواطنين جزائريين في قصف وحشي، أريد به أن ينغص على الشعب الجزائري احتفاله بذكرى اندلاع ثورة نوفمبر المجيدة.

و جاء في البيان :” و على إثر هذه الجريمة النكراء، اكد مكتب المجلس تأييده لكل القرارات التي ستتخذها السلطات العليا للبلاد للرد بما يناسب حجم هذه الجريمة الشنيعة ويردع مرتكبيها ومن يقف خلفها”.

وفي نفس الوقت، يضيف البيان “شدد المكتب على أن منفذي هذا العمل الجبان لن يفلتوا من العقاب وأن دماء هؤلاء الشهداء الثلاثة لن تذهب هدرا ما دامت الدولة الجزائرية حريصة على الدفاع عن حياة وأرواح مواطنيها “.

و كان المكتب قد استهل اشغاله بالمصادقة على محضر الاجتماع المنعقد في 18 أكتوبر 2021 وعقب ذلك، أحال المكتب مشروع قانون يتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة على اللجنة المختصة لدراستها.