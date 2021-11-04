دعا خطيب المسجد الأقصى، الشّيخ عكرمة صبري، عائلات الشّيخ جراح إلى رفض التسوية المطروحة من سلطات الاحتلال بالمطلق، باعتبارها تسليم البلاد للاحتلال.



وشدّد الشّيخ عكرمة صبري، في تصريح صحفي، على أنّ الموقف الرّافض للتسوية هو الموقف والواجب الوطني والشّرعي، موجّهًا رسالته لعائلات الشّيخ جرّاح: “موقفكم أقوى لأن العالم يعلم بقصة الشّيخ جراح”.



وقال خطيب الأقصى: إنّ خطورة هذه التّسوية بتملّك الاحتلال لأراضي الشّيخ جرّاح ستمكّنه من محاصرة المسجد الأقصى المبارك من الجهة الشّمالية، ويسعى لمحاصرته من الجهة الجنوبية كحيّ سلوان. وأضاف بأنّ أيّ خطوة يقوم بها الاحتلال تصبّ في تهويد المدينة لتكون عاصمة لليهود في العالم وليس عاصمة لـ“إسرائيل”، الأمر الّذي لن يتحقّق بإذن الله.



وأشار إلى أنّ المحكمة العليا كعادتها تحكم أو تقترح أيّ حكم أو اقتراح يكون لمصلحة الجماعات اليهودية، موضّحًا أنّ “ملخص التّسوية أن تعترف عائلات الشّيخ جرّاح بملكية الأرض للجماعات اليهودية ثمّ مقابل ذلك يعطون العائلات المقدسية حماية كمستأجرين للبيوت الّتي هم فيها وللدرجة الثانية بمعنى بعد موت الأم والأب تنتهي الحماية”.



وثمَّن الشّيخ صبري موقف السكان الرافضين لأيّ تسوية في الشّيخ جرّاح، وأثنى على ثباتهم ووحدة موقفهم، مؤكّدًا أنّ موقفهم المشرّف يعزّز حقّهم في بيوتهم.



وكانت مؤسسة القدس الدولية حذّرت من مغبة الموافقة على قرار “التسوية” الإسرائيلي، الّذي طرحته المحكمة “العليا” التابعة لسلطات الاحتلال، في قضية أراضي حي الشّيخ جرّاح بالقدس المحتلة، عادّةً ذلك بأنّه “خروج عن الإجماع الوطني والقومي والإسلامي، وشقّ للصف”.