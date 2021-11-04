واصلت أسعار النفط الخام خسائرها اليوم الخميس، لتهبط العقود الآجلة للخام الأمريكي دون 80 دولارا للبرميل، بعدما اتفقت إيران والقوى العالمية على استئناف المحادثات النووية هذا الشهر. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لليوم الثالث إلى 79.98 دولار للبرميل بحلول الساعة 03:26 بتوقيت غرينتش، منخفضا 88 سنتا أو 1.1 بالمائة.

كما واصلت العقود الآجلة لخام برنت خسائرها للجلسة الثانية حيث انخفضت العقود تسليم شهر جانفي 66 سنتا أو 0.8 بالمائة إلى 81.33 دولار للبرميل.

وسجل الخام القياسيان أمس الأربعاء أكبر تراجع بالنسبة المئوية منذ أوائل أوت، ليغلق برنت عند أدنى مستوى منذ السابع من أكتوبر، والخام الأمريكي عند أدنى مستوى منذ 13 أكتوبر، بعد صدور بيانات لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية أظهرت زيادة أكبر من التوقعات في مخزونات الخام الأمريكية في الأسبوع الماضي.

وقال فيفيك دار، محلل السلع الأولية لدى بنك الكومنولث في مذكرة: "يرجع انخفاض أسعار النفط الليلة الماضية جزئيا إلى زيادة المخزونات الأمريكية"، لكن "المحرك الأكبر للانخفاض في أسعار النفط كان إعلان إيران أن الولايات المتحدة وإيران ستستأنفان المحادثات الرامية لإحياء الاتفاق النووي".

وتستأنف إيران والقوى الكبرى المحادثات في 29 نوفمبر الجاري، وتطالب إيران بأن ترفع الولايات المتحدة العقوبات التي تقيد صادراتها النفطية.