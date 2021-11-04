أعلنت السلطات الدنماركية تفشي فيروس إنفلونزا الطيور H5N8، في إحدى المزارع المخصصة لتربية الديوك الرومية في وسط البلاد.

ونقل موقع "يو إس نيوز" أن السلطات الدنماركية أبلغت، اليوم الخميس، المنظمة العالمية لصحة الحيوان بتفشي الفيروس في مزرعة تضم 27600 ديك رومي في سلاجيلس، وكان التفشي قد بدأ في 30 أكتوبر الماضي، وتأكد مطلع الشهر الجاري.

وكانت السلطات الهندية قد أعلنت، في جويلية الماضي، وفاة صبي في الحادية عشرة من عمره بسبب الإصابة بفيروس إنفلونزا الطيور، فيما يعتبر أول حالة وفاة من نوعها في البلاد.

وسلطت هذه الوفاة الضوء على "خطر محتمل جديد في ثاني أكبر دول العالم من حيث عدد السكان (الهند)"، والتي تتزامن مع أزمة حقيقية تتمثل في انتشار فيروس كورونا المستجد، فيما أشار بيان صادر عن الحكومة الهندية إلى أن الطفل دخل إلى مستشفى في مدينة نيودلهي بتاريخ الثاني من جويلية، وأنه فارق الحياة، بعد أن تطورت حالته إلى فشل في وظائف أعضاء الجسم.