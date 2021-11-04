خلف اصطدام بين سيارتين على الطريق الوطني رقم 1 في شطره الرابط بين بلديتي بوغزول وقصر البخاري، مساء أمس، وفاة شخص وإصابة خمسة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

وأفادت خلية الإعلام والاتصال للحماية المدنية في منشور عبر صفحتها على الفايسبوك، أن وحدة القطاع لبوغزول والوحدة الثانوية بقصر البخاري تدخلتا في حدود الساعة السادسة مساء وخمسا وعشرين دقيقة من أجل حادث مرور وقع بوادي المالح على مستوى الطريق وطني رقم1 في شطره الرابط بين بلديتي بوغزول وقصر البخاري.

وحسب ذات المصدر فإن الحادث تمثل في في اصطدام بين سيارتين سياحيتين خلف إصابة ستة أشخاص في عين المكان، غير أن امرأة تبلغ من العمر 75 سنة كانت تعاني من إصابة خطيرة في الرأس وهي فاقدة للوعي توفيت لاحقا في المستشفى، كما يوجد من بين المصابين سيدة حامل في الشهر السادس تبلغ من العمر 38 سنة فاقدة للوعي.

أما بقية المصابين الأربعة الآخرين فتتراوح أعمارهم بين 03 و41 سنة لديهم إصابات مختلفة ومتفاوتة الخطورة وفي حالة صدمة أسعفوا ونقلوا إلى كل من مستشفى قصر البخاري ومستوصف بحة ببوغزول.