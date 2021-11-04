ترأس خلال الساعات القليلة الماضية محمد بن الحاج رئيس مجلس إدارة شباب بلوزداد اجتماعا اداريا استثنائيا على مستوى النادي.

وبناء على حوصلة فترة الانتقالات الصيفية، والنتائج المحققة مع انطلاق بطولة الموسم الحالي، وكذا جو عدم الانضباط المؤثر على الأداء الرياضي، قرر رئيس المجلس، وبتأييد تام من طرف الأعضاء، إنهاء مهام المدير الرياضي حسين ياحي، بموجب عقده الذي يتضمن بند إمكانية الطلاق بالتراضي على أساس تقييم عمله كمدير رياضي.

من جهة أخرى، قرر مجلس الإدارة منح مهلة إضافية للمدرب ماركوس باكيتا مع الاستجابة لطلبه المتعلق بالاستغناء عن خدمات المعد البدني للفريق أيمن نوادري ومدرب حراس المرمى محمد حنيشاد.

كما أبلغ رئيس المجلس الإداري أعضاءه كذلك بوجوب مراجعة معيار المكافآت بالنسبة اللاعبين والطاقم الفني، كما أشار إلى أن النادي سيعيد مستقبلا دراسة نظام الرواتب بشكل متوازن وعادل، بحكم أنه مطلب ضروري للغاية حيث طالب مجمع مدار المالك لأغلبية أسهم الفريق، بترشيد النفقات وأعلن عن عدم تمديده لحجم الميزانية.

ووفق الصفحة الرسمية لشباب بلوزداد على الفايسبوك، أبلغ رئيس المجلس أعضاءه بأخذ اجراءات تأديبية صارمة ضد عدد معين من اللاعبين المتهمين بسوء السلوك، وتمت المصادقة على هذه الإجراءات من طرف اللجنة التأديبية للفريق، وفقا للوائح الداخلية المنشأة على أساس النصوص التنظيمية لرابطة كرة القدم المحترفة والاتحاد الجزائري للعبة.