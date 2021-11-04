أدان حزب الحرية والعدالة، اليوم الخميس، في بيان، عملية الاغتيال التي أدت إلى استشهاد ثلاثة مواطنين جزائريين جراء القصف الجبان الذي استهدف شاحنتهم من طرف قوات الاحتلال المغربي.

واستغرب الحزب من غاية وهدف المخزن وراء ارتكابه لهذه الجريمة النكراء.

وجاء في البيان "إن مشروعية الرد على هذه الجريمة والذي سيكون رسالة ردع لكل من تسول له نفسه ممارسة إرهاب الدولة على مواطني دولة ذات سيادة. "

وتابع البيان "لا يجب أن ننسى أن المخزن المغربي هو الوكيل الرسمي للكيان الصهيوني بالمنطقة، والذي لا يجب منحه فرصة لاستدراج الجزائر إلى مستنقع الفوضى التي تسعى لها الصهيونية العالمية والاستعمار القديم في المنطقة وبالأخص بلادنا."